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Заявка на гол тура. Кузык положил красивейший гол в ворота ЛНЗ. ВИДЕО
Кривбасс выиграл 3:0
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
23 февраля матчем 18-го тура
Криворожцы уверенно обыграли соперника со счетом 3:0, и наиболее запомнился 3-й гол команды на 64-й минуте. Денис Кузик из-за пределов штрафной отлично дал в дальний угол – 0:3. Зашло очень красиво, если не сказать, шедеврально - безусловно, заявка на гол тура.
После этой победы "Кривбасс" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ.
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Bаrcelinius
23.02.2024 в 17:52
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