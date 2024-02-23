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Заявка на гол тура. Кузык положил красивейший гол в ворота ЛНЗ. ВИДЕО

Премьер-лига

Кривбасс выиграл 3:0

Заявка на гол тура. Кузык положил красивейший гол в ворота ЛНЗ. ВИДЕО

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

23 февраля матчем 18-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Кривбассом" открылась весенняя часть сезона в украинском футболе.

Криворожцы уверенно обыграли соперника со счетом 3:0, и наиболее запомнился 3-й гол команды на 64-й минуте. Денис Кузик из-за пределов штрафной отлично дал в дальний угол – 0:3. Зашло очень красиво, если не сказать, шедеврально - безусловно, заявка на гол тура.

После этой победы "Кривбасс" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

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Комментарии
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Bаrcelinius
23.02.2024 в 17:52
Гол тура однозначно.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
23.02.2024 в 17:52
Гол тура однозначно.
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