Заявка на гол тура. Кузык положил красивейший гол в ворота ЛНЗ. ВИДЕО

23 февраля матчем 18-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Кривбассом" открылась весенняя часть сезона в украинском футболе.

Криворожцы уверенно обыграли соперника со счетом 3:0, и наиболее запомнился 3-й гол команды на 64-й минуте. Денис Кузик из-за пределов штрафной отлично дал в дальний угол – 0:3. Зашло очень красиво, если не сказать, шедеврально - безусловно, заявка на гол тура.

После этой победы "Кривбасс" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ.