Вернидуб: У нас на скамейке запасных есть iPad, мы еще до просмотра ВАР знали, что там был пенальти

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подвел итог матча 18-го тура УПЛ с ЛНЗ, в котором его команда победила со счетом 3:0.

– Я думаю, что результат сам за себя говорит – мы выиграли 3:0. Была неплохая игра, но, по моему мнению, с первых минут мы взяли мяч под контроль. Была наша инициатива, были моменты, которые немного не реализовали. Потом появился шанс – пенальти. По этому не может быть никаких вопросов, игрок сыграл рукой. Илич спокойно реализовал.

На второй тайм вышли, мы не остановились, дальше играли. Хороший мяч забил Аду, а потом Кузик, чей мяч, думаю, может быть лучшим в туре.

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Думаю, мы заслужили победу. Будем двигаться дальше. Нас ждет 12 туров.

– Первый гол ваша команда забила с пенальти. Арбитр назначила его только после просмотра ВАР. Или вы с линии поля сразу увидели пенальти?

– Да, сейчас такая у нас аппаратура. Вы же видели – у нас на скамейке запасных есть свой iPad, показывающий матч. Мы еще раньше увидели, что там было нарушение. Потому не было никаких вопросов и сомнений.

– Ваши лучшие бомбардиры начали матч со скамейки запасных, но хорошо проявили себя другие игроки, в частности Аду. Как вы оцените его игру и других лидеров команды?

– Мы – команда, которая состоит не из 1-2 футболистов, и не 11. Сегодня у нас в обойме 26 футболистов, поэтому трое парней не попали в заявку, потому что в заявку попадает 23. Каждый из них хочет играть, показывать свои лучшие качества. Это очень классно, что у нас есть конкуренция. И это еще раз говорит о том, что мы на верном пути. Я думаю, что все будут играть. Тот же Олег Кожушко. Но на сегодня немного лучше выглядели те игроки, которые я поставил. Я как главный тренер это мой выбор. Я выбрал эту одиннадцатку. Случилось так, что я всё правильно сделал. Ребята это понимают и готовы в любой момент выйти и поддержать команду.