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Бронь игроков Динамо от мобилизации продлена до 17 мая

Премьер-лига
Обновлено

Об этом сообщил заместитель генерального директора клуба Сергей Мохник

Бронь игроков Динамо от мобилизации продлена до 17 мая

fcdynamo.com

Новина українською

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник рассказал о том, что бронь от мобилизации игроков клуба была продлена до 17 мая.

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"Мы получили статус объекта критической инфраструктуры. Футболисты имеют бронь. Имели бронь. Сейчас она продлена до 17 мая. Дальше будем также продолжать заниматься этим вопросом", – заявил Мохник.

Напомним, что "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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