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Бронь игроков Динамо от мобилизации продлена до 17 мая
Об этом сообщил заместитель генерального директора клуба Сергей Мохник
fcdynamo.com
Заместитель генерального директора "
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"Мы получили статус объекта критической инфраструктуры. Футболисты имеют бронь. Имели бронь. Сейчас она продлена до 17 мая. Дальше будем также продолжать заниматься этим вопросом", – заявил Мохник.
Напомним, что "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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