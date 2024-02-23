Черноморец подписал нигерийского опорника, который 4 года провел в системе Вильярреала

Одесский " Черноморец " объявил о подписании контракта с 25-летним опорным полузащитником Джеком Ипалибо.

Более детальную информацию о контракте и игроке клуб обещает предоставить на ближайших выходных.

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Последним клубом Ипалибо была греческая "Кифисия" из местной Суперлиги, где в текущем сезоне игрок провел 17 матчей без результативных действий. В январе Ипалибо покинул греческий клуб свободным агентом.

С 2016 по 2020 год он играл за команды В и С "Вильярреала". Далее в его карьере был норвежский "Стремгодсет".