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Черноморец подписал нигерийского опорника, который 4 года провел в системе Вильярреала

Премьер-лига

Подробности клуб обещает огласить в ближайшее время

Черноморец подписал нигерийского опорника, который 4 года провел в системе Вильярреала

фото из свободных источников

Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с 25-летним опорным полузащитником Джеком Ипалибо.

Более детальную информацию о контракте и игроке клуб обещает предоставить на ближайших выходных.

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Последним клубом Ипалибо была греческая "Кифисия" из местной Суперлиги, где в текущем сезоне игрок провел 17 матчей без результативных действий. В январе Ипалибо покинул греческий клуб свободным агентом.

С 2016 по 2020 год он играл за команды В и С "Вильярреала". Далее в его карьере был норвежский "Стремгодсет".

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.02.2024 в 20:46
португалец и нигериец хорошее усиление --удачи ЧО главное не вылететь в 1 лигу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
23.02.2024 в 20:46
португалец и нигериец хорошее усиление --удачи ЧО главное не вылететь в 1 лигу
Ответить
0
0

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