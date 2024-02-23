Официально: Черноморец подписал воспитанника Бенфики

Нападающий Зе Гомес подписал контракт с "Черноморцем". К одесскому клубу присоединился двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии – речь о турнирах U-17 и U-19.

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На чемпионате среди 19-летних Гомес в 2018 году пересекался со сборной Украины Александра Петракова. 24-летний Жозе – воспитанник лиссабонской "Бенфики", последние годы поиграл в чемпионатах Болгарии, Румынии и Греции.

Пресс-служба "Черноморца" отмечает, что Гомес – правша, он может сыграть центрального форварда и левого вингера.