Воспитанник Динамо Киев присоединился к закарпатскому Минаю

Кирилл Попов присоединился к закарпатскому "Минаю".

20-летний нападающий Кирилл Попов на правах арендного соглашения будет защищать цвета "Миная" до конца сезона-2023/24.

Напомним, в составе "Колоса" нападающий провел 28 матчей в УПЛ. Также в активе форварда - шесть матчей в юношеской Лиге чемпионов в составе "Динамо".

В 2019 году дебютировал в юношеской сборной Украины U17. Всего за сборные разных возрастов провел 12 матчей и забил один гол. Для "Миная" это одиннадцатый новичок этой зимой.