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Воспитанник Динамо Киев присоединился к закарпатскому Минаю

Премьер-лига
Обновлено

Кирилл Попов

Воспитанник Динамо Киев присоединился к закарпатскому Минаю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кирилл Попов присоединился к закарпатскому "Минаю".

20-летний нападающий Кирилл Попов на правах арендного соглашения будет защищать цвета "Миная" до конца сезона-2023/24.

Напомним, в составе "Колоса" нападающий провел 28 матчей в УПЛ. Также в активе форварда - шесть матчей в юношеской Лиге чемпионов в составе "Динамо".

В 2019 году дебютировал в юношеской сборной Украины U17. Всего за сборные разных возрастов провел 12 матчей и забил один гол. Для "Миная" это одиннадцатый новичок этой зимой.

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Источник: Рух подписал 19-летнего центрбека, который играл за Шахтер
ФК Минай Кирилл Попов
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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