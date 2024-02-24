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Воспитанник Динамо Киев присоединился к закарпатскому Минаю
Кирилл Попов
Getty Images/Global Images Ukraine
Кирилл Попов присоединился к закарпатскому "Минаю".
20-летний нападающий Кирилл Попов на правах арендного соглашения будет защищать цвета "Миная" до конца сезона-2023/24.
Напомним, в составе "Колоса" нападающий провел 28 матчей в УПЛ. Также в активе форварда - шесть матчей в юношеской Лиге чемпионов в составе "Динамо".
В 2019 году дебютировал в юношеской сборной Украины U17. Всего за сборные разных возрастов провел 12 матчей и забил один гол. Для "Миная" это одиннадцатый новичок этой зимой.
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