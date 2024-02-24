Хрвое Илич: Тренер настраивает нас только победу

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился эмоциями о выездной победе над черкасским "ЛНЗ", 0:3.

Результат по делу?

Мы с первых минут матча играли хорошо, забили три замечательных мяча. Разобрали соперника и хорошо подготовились к игре. Тренеры нас настраивали только на победу. Все по делу. Набрали три очка, которые помогут нам в борьбе за высокие места.

Нервничал ли перед пробитием пенальти?

Немного было такое. Но на сборах в Испании я уже дважды пробивал пенальти и забивал. Делал это уверенно. Да, сегодня официальный матч, однако, все удалось хорошо. Главное, что забил. Надеюсь, в дальнейшем продолжу помогать "Кривбассу" набирать очки.

Какими были твои эмоции после гола Кузыка? Это вау?

Честно говоря, действительно, вау. Думаю, вау, было у всех, кто находился на стадионе, и у соперника также. Кузык уже неоднократно забивал подобные мячи, в том числе на тренировках. Его удары с левой - действительно мощное оружие.