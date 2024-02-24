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Хрвое Илич: Тренер настраивает нас только победу
Полузащитник - о победе в чемпионате
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился эмоциями о выездной победе над черкасским "ЛНЗ", 0:3.
Результат по делу?
Мы с первых минут матча играли хорошо, забили три замечательных мяча. Разобрали соперника и хорошо подготовились к игре. Тренеры нас настраивали только на победу. Все по делу. Набрали три очка, которые помогут нам в борьбе за высокие места.
Нервничал ли перед пробитием пенальти?
Немного было такое. Но на сборах в Испании я уже дважды пробивал пенальти и забивал. Делал это уверенно. Да, сегодня официальный матч, однако, все удалось хорошо. Главное, что забил. Надеюсь, в дальнейшем продолжу помогать "Кривбассу" набирать очки.
Какими были твои эмоции после гола Кузыка? Это вау?
Честно говоря, действительно, вау. Думаю, вау, было у всех, кто находился на стадионе, и у соперника также. Кузык уже неоднократно забивал подобные мячи, в том числе на тренировках. Его удары с левой - действительно мощное оружие.
Напомним, после победы над "ЛНЗ" "Кривбасс" остается на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Следующая игра состоится 3 марта против донецкого "Шахтера".
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