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"Есть те, кто дают и тогда появляются те, кто берут." Гендир Руха - о коррупции в УПЛ
Возмущен коррупцией
Фото: пресслужби ФК "Рух"
Генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин поделился мнением о назначении арбитров в матчах УПЛ.
"Я считаю, что УАФ предыдущего созыва управлялась в ручном режиме отдельными людьми. Фактически - 2-3 людьми. У нас арбитры назначались в ручном режиме и потом арбитры, которые ехали на отдельные игры с отдельными задачами, успешно их выполняли, допуская результативные ошибки, но в результате были отмазаны тем, кто его назначал.
Я согласен с Олегом Романовичем Лужным, который сказал, что начать надо с себя. Есть те, кто дают и тогда появляются те, кто берут. А не появляются сначала те, кто берут, когда нечего брать. Надо начать с себя.
Надо, чтобы наконец этот закон о предотвращении коррупции в спорте также заработал, чтобы он не был номинальным и формальным, потому что пока он больше распиарен как проект Павелко. Но это абсолютно неработающий закон. По этому закону никого не осудили, не наказали, и так далее.
Вы понимаете, что доверие к арбитрам не может появиться, когда все общество в тотальной своей массе понимает, что арбитры, как говорится, за что ставят пенальти? За деньги. Такое есть шутливое выражение в футболе. Так и общество все воспринимает", – сказал Дедышин.
Напомним, "Рух" занимает шестое место в УПЛ, набрав 26 очков. 25 февраля львовская команда сыграет против житомирского "Полесья" в 18:00.
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