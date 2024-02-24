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"Есть те, кто дают и тогда появляются те, кто берут." Гендир Руха - о коррупции в УПЛ

Премьер-лига
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Возмущен коррупцией

"Есть те, кто дают и тогда появляются те, кто берут." Гендир Руха - о коррупции в УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Рух"

Новина українською

Генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин поделился мнением о назначении арбитров в матчах УПЛ.

"Я считаю, что УАФ предыдущего созыва управлялась в ручном режиме отдельными людьми. Фактически - 2-3 людьми. У нас арбитры назначались в ручном режиме и потом арбитры, которые ехали на отдельные игры с отдельными задачами, успешно их выполняли, допуская результативные ошибки, но в результате были отмазаны тем, кто его назначал.

Я согласен с Олегом Романовичем Лужным, который сказал, что начать надо с себя. Есть те, кто дают и тогда появляются те, кто берут. А не появляются сначала те, кто берут, когда нечего брать. Надо начать с себя.

Надо, чтобы наконец этот закон о предотвращении коррупции в спорте также заработал, чтобы он не был номинальным и формальным, потому что пока он больше распиарен как проект Павелко. Но это абсолютно неработающий закон. По этому закону никого не осудили, не наказали, и так далее.

Вы понимаете, что доверие к арбитрам не может появиться, когда все общество в тотальной своей массе понимает, что арбитры, как говорится, за что ставят пенальти? За деньги. Такое есть шутливое выражение в футболе. Так и общество все воспринимает", – сказал Дедышин.

Напомним, "Рух" занимает шестое место в УПЛ, набрав 26 очков. 25 февраля львовская команда сыграет против житомирского "Полесья" в 18:00.

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Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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