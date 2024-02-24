Микитишин: Гол с пенальти придал нам уверенность

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин рассказал о том, как им удалось победить ЛНЗ.

Артур, какие эмоции после матча?

Все замечательно, мы продемонстрировали хороший футбол. Первый тайм получился напряженный, команды долгое время присматривались друг к другу. Но мы забили гол с пенальти, это нам придало уверенности, поэтому уже после перерыва сыграли значительно лучше, чем соперник. Спасибо всем партнерам за хорошую работу.

Твое возвращение в "Кривбасс" получилось триумфальным?

Да, очень рад, что вернулся. Хочу помогать команде, как и она мне. У нас все хорошо: коллектив, положительная атмосфера. Будем стараться радовать наших болельщиков и в дальнейшем.

На чем акцентировал Юрий Вернидуб в перерыве игры?

Просил не останавливаться, а продолжать играть в футбол. Подкорректировали некоторые ошибки и вышли на второй тайм с новыми силами.