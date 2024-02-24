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Микитишин: Гол с пенальти придал нам уверенность
Доволен игрой
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин рассказал о том, как им удалось победить ЛНЗ.
Артур, какие эмоции после матча?
Все замечательно, мы продемонстрировали хороший футбол. Первый тайм получился напряженный, команды долгое время присматривались друг к другу. Но мы забили гол с пенальти, это нам придало уверенности, поэтому уже после перерыва сыграли значительно лучше, чем соперник. Спасибо всем партнерам за хорошую работу.
Твое возвращение в "Кривбасс" получилось триумфальным?
Да, очень рад, что вернулся. Хочу помогать команде, как и она мне. У нас все хорошо: коллектив, положительная атмосфера. Будем стараться радовать наших болельщиков и в дальнейшем.
На чем акцентировал Юрий Вернидуб в перерыве игры?
Просил не останавливаться, а продолжать играть в футбол. Подкорректировали некоторые ошибки и вышли на второй тайм с новыми силами.
Напомним, "Кривбасс" победил "ЛНЗ" со счетом 0:3. Голы забивали: Хрвое Илич, с пенальти, 45 (0:1). Принс Аду, 54 (0:2). Денис Кузык (Артур Микитишин), 63 (0:3).
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