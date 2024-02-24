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Фридман: Коломойский не является инвестором нашего клуба. От него деньги не поступают

Премьер-лига

Клуб не связывает себя с олигархом

Фридман: Коломойский не является инвестором нашего клуба. От него деньги не поступают

24tv.ua

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о влиянии еврокубков на бюджет клуба:

– Насколько будущее клуба зависит от выхода в групповой турнир одного из еврокубков?

– Это важная составляющая. Клубы наполняют бюджет либо через участие в еврокубках, либо через продажу игроков, либо благодаря тому, что владелец клуба тратит деньги в собственное удовольствие. И попадание в еврокубки – это треть, а может даже половина бюджета клуба уровня “Днепра-1”.

Я имею в виду клубы, в которых нет президента, сидящего на трибуне и тратящего столько денег, сколько хочет.

– Можете подтвердить или отрицать тот факт, что Игорь Коломойский – главный инвестор "Днепра-1"?

– Он не является главным инвестором нашего клуба и не является его инвестором вообще. От Коломойского деньги в клуб не поступают”, - сказал Фридман.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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