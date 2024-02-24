  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Нас ждет очень хороший матч" Игрок "Руха" - о грядущей игре против Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нас ждет очень хороший матч" Игрок "Руха" - о грядущей игре против Полесья

Премьер-лига

Рассказал как проходит подготовка к игре и не только

"Нас ждет очень хороший матч" Игрок "Руха" - о грядущей игре против Полесья

Фото: Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о том, как происходит подготовка к поединку с "Полесьем" и поделился своим мнением относительно разрешения болельщикам посещать футбольные матчи.

"Полесье" - очень мощная команда и она не зря является одним из лидеров УПЛ. Думаю, нас ждет очень хороший матч. "Рух" продуктивно провел эти зимние сборы в Словении и мы в лучших кондициях подходим к матчу с житомирянами.

Так, зимой команда усилилась Клайвером. Коллектив тепло принял новичка - он почувствовал себя как дома. Хочется пожелать ему как можно быстрее адаптироваться и показать свою лучшую игру.

Нам очень не хватало поддержки на трибунах. Очень приятно, что болельщики посетили тренировку "Руха", а также будут на "Арене Львов" и поддержат нас непосредственно на стадионе. Внимание от львовских фанов очень важно для каждого игрока нашей команды. Сейчас позволили впускать на трибуны только ограниченное количество зрителей, но даже эти люди будут добавлять нам уверенность в своих силах и мы еще усерднее будем играть в домашних матчах".

Напомним, за этот сезон Олег Федор отыграл 7 матчей во всех турнирах, из которых отметился 2 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.02.2024
yellow-arrow
Пономарев: Мы проанализировали каждого соперника и то, как команды готовились зимой
yellow-arrow
Проблемный нападающий Полесья перейдет в Карпаты
Рух (Львов) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости