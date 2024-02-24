"Нас ждет очень хороший матч" Игрок "Руха" - о грядущей игре против Полесья

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о том, как происходит подготовка к поединку с "Полесьем" и поделился своим мнением относительно разрешения болельщикам посещать футбольные матчи.

"Полесье" - очень мощная команда и она не зря является одним из лидеров УПЛ. Думаю, нас ждет очень хороший матч. "Рух" продуктивно провел эти зимние сборы в Словении и мы в лучших кондициях подходим к матчу с житомирянами.

Так, зимой команда усилилась Клайвером. Коллектив тепло принял новичка - он почувствовал себя как дома. Хочется пожелать ему как можно быстрее адаптироваться и показать свою лучшую игру.

Нам очень не хватало поддержки на трибунах. Очень приятно, что болельщики посетили тренировку "Руха", а также будут на "Арене Львов" и поддержат нас непосредственно на стадионе. Внимание от львовских фанов очень важно для каждого игрока нашей команды. Сейчас позволили впускать на трибуны только ограниченное количество зрителей, но даже эти люди будут добавлять нам уверенность в своих силах и мы еще усерднее будем играть в домашних матчах".