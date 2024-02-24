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Проблемный нападающий Полесья перейдет в Карпаты

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Проблемный нападающий Полесья перейдет в Карпаты

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Крузейро", выступающий в аренде в "Полисси", Ариэльсон станет игроком "Карпат". Об этом сообщает Zorya Londonsk из собственных источников.

19-летний бразилец является приоритетом для клуба для усиления команды. Переговоры между сторонами ведутся уже довольно долго, но недавно Ариэльсон дал зеленый свет этому переходу.

Он станет футболистом львовян на правах аренды.

В первой части сезона Ариэльсон отметился одним голом и двумя ассистами в 13 матчах за "Полесье". За житомирский клуб он выступал на правах аренды из бразильского "Крузейро".

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