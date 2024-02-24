Пономарев: Мы проанализировали каждого соперника и то, как команды готовились зимой

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу в 2024 году против "Полесья".

"Все видят, как быстро развивается "Полесье" и какой это серьезный соперник. Житомиряне претендуют на еврокубки, провели хорошую трансферную кампанию и хорошо подготовились на сборах. Мы ожидаем сложной, но интересной игры.

"Рух" анализирует каждого соперника и наблюдал, как команды готовились зимой. Впрочем подготовительный период очень отличается от официальных матчей. Часто на сборах команды играют под нагрузкой, но все же можно заметить общие игровые моменты.

Мы подписали Клайвера, потому что он очень хороший футболист, но ему еще нужно время на адаптацию. У него отличные качества, Клайвер молодой и талантливый игрок. Если он будет хорошо работать, то сможет помочь нам и усилит "Рух".

Я доволен тем, как наша команда провела зимние сборы и еще раз подчеркиваю, что мы выполнили все, что предварительно планировали. Сейчас команда хорошо подготовлена, но в футболе трудно что-то предсказать, поэтому оценку нашей работе дадут результаты в официальных матчах.

Хочется получать поддержку от болельщиков. Игроки демонстрируют совсем другой футбол, когда есть зрители на трибунах. Каждый из нас поддерживает возвращение фанатов на трибуны. Думаю, что и болельщики радуются, что теперь они будут ближе к клубу", — приводят слова главного тренера пресс-служба львовской команды.