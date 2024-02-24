Металлист 1925 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Виктор Скрипник проведет свой первый официальный поединок во главе харьковского "Металлиста 1925" против киевского "Динамо". Встреча пройдет в Киеве - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Команды подходят к данной встрече в разных весовых категориях. "Металлист 1925" находится в нижней части таблицы, а столичный клуб является лидером первенства по количеству потерянных очков.

Также команды диаметрально противоположно провели текущие трансферные кампании. Харьковский коллектив подписал сразу 7-х новичков и попрощался с 7 игроками. В свою очередь динамовцы не усилились ни одним футболистом, лишь отпустив 20-летнего Рамадани в аренду.

Матч 18-го тура УПЛ сезона 2023/24 между харьковским "Металлистом 1925" и киевским "Динамо" состоится в воскресенье, 25-го февраля 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).