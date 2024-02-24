Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Виктор Скрипник проведет свой первый официальный поединок во главе харьковского "Металлиста 1925" против киевского "Динамо". Встреча пройдет в Киеве - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Команды подходят к данной встрече в разных весовых категориях. "Металлист 1925" находится в нижней части таблицы, а столичный клуб является лидером первенства по количеству потерянных очков.
Также команды диаметрально противоположно провели текущие трансферные кампании. Харьковский коллектив подписал сразу 7-х новичков и попрощался с 7 игроками. В свою очередь динамовцы не усилились ни одним футболистом, лишь отпустив 20-летнего Рамадани в аренду.
Матч 18-го тура УПЛ сезона 2023/24 между харьковским "Металлистом 1925" и киевским "Динамо" состоится в воскресенье, 25-го февраля 2024-го года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
- Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО