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Верес - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото: ФК Колос
"Верес" был едва ли не первым украинским клубом, который этой зимой объявил о возвращении зрителей на трибуны. В атмосфере болельщицкой поддержки ровенчане проведут свой матч 18-го тура против "Колоса".
Игра для обоих коллективов – очень важная. "Верес" борется за выживание, поэтому очки ему априори нужны. У "Колоса" задача – еврокубки, под что ковалевцы даже приглашают менеджеров. Но для выполнения этой задачи нужно активнее добывать баллы. Удастся ли это сделать на поле "Вереса"?
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Матч 18-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 25-го февраля, в 13:00 в Ровно. Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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