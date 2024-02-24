Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно расписание матчей 20-го и 21-го тура Украинской Премьер-лиги
Команды начали вторую часть сезона
УПЛ
Двадцатый начнется матчем "Вереса" с "Динамо", а завершится противостоянием "Кривбасса" с "Оболонью".
7 марта (четверг)
18:00 Верес - Динамо Киев
8 марта (пятница)
13:00 Днепр-1 - Рух
15:30 Заря - Минай
15:30 Металлист 1925 - ЛНЗ
18:00 Шахтер - Колос
9 марта (суббота)
13:00 Черноморец - Ворскла
15:30 Полесье - Александрия
18:00 Кривбасс - Оболонь
Двадцать первый тур растянется почти на неделю - со вторника, 12 марта, до воскресенья, 17 марта
12 марта (вторник)
13:00 ЛНЗ - Днепр-1
15:30 Динамо Киев - Заря
18:00 Шахтер - Минай
15 марта (пятница)
18:00 Александрия - Ворскла
16 марта (суббота)
13:00 Металлист 1925 - Рух
15:30 Оболонь - Полесье
18:00 Кривбасс - Колос
17 марта (воскресенье)
15:30 Черноморец - Верес
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