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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно расписание матчей 20-го и 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Премьер-лига

Команды начали вторую часть сезона

Известно расписание матчей 20-го и 21-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

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Двадцатый начнется матчем "Вереса" с "Динамо", а завершится противостоянием "Кривбасса" с "Оболонью".

7 марта (четверг)

18:00 Верес - Динамо Киев

8 марта (пятница)

13:00 Днепр-1 - Рух
15:30 Заря - Минай
15:30 Металлист 1925 - ЛНЗ
18:00 Шахтер - Колос

9 марта (суббота)

13:00 Черноморец - Ворскла
15:30 Полесье - Александрия
18:00 Кривбасс - Оболонь

Двадцать первый тур растянется почти на неделю - со вторника, 12 марта, до воскресенья, 17 марта

12 марта (вторник)

13:00 ЛНЗ - Днепр-1
15:30 Динамо Киев - Заря
18:00 Шахтер - Минай

15 марта (пятница)

18:00 Александрия - Ворскла

16 марта (суббота)

13:00 Металлист 1925 - Рух
15:30 Оболонь - Полесье
18:00 Кривбасс - Колос

17 марта (воскресенье)

15:30 Черноморец - Верес

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Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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