Известно расписание матчей 20-го и 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Двадцатый начнется матчем "Вереса" с "Динамо", а завершится противостоянием "Кривбасса" с "Оболонью".

7 марта (четверг) 18:00 Верес - Динамо Киев 8 марта (пятница) 13:00 Днепр-1 - Рух

15:30 Заря - Минай

15:30 Металлист 1925 - ЛНЗ

18:00 Шахтер - Колос 9 марта (суббота) 13:00 Черноморец - Ворскла

15:30 Полесье - Александрия

18:00 Кривбасс - Оболонь

Двадцать первый тур растянется почти на неделю - со вторника, 12 марта, до воскресенья, 17 марта