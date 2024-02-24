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Днепр-1 - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
Итак, УПЛ вернулась! После зимнего перерыва команды проведут первый весенний и 18-й по счету тур чемпионата.
В одном из матчей отчетного тура один из лидеров сезона "Днепр-1" примет явного аутсайдера "Минай".
Впрочем, после зимнего перерыва уж так сильно расставлять акценты не стоит – в первых турах может случиться все что угодно и с кем угодно.
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Так что, ждем интересный матч, в котором пусть победит сильнейший.
Поединок "Днепр-1" — "Минай" состоится в воскресенье, 25 февраля на стадионе "Днепр Арена" в Днепре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "2+2".
Также прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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