Днепр-1 - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Итак, УПЛ вернулась! После зимнего перерыва команды проведут первый весенний и 18-й по счету тур чемпионата.

В одном из матчей отчетного тура один из лидеров сезона "Днепр-1" примет явного аутсайдера "Минай".

Впрочем, после зимнего перерыва уж так сильно расставлять акценты не стоит – в первых турах может случиться все что угодно и с кем угодно.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Так что, ждем интересный матч, в котором пусть победит сильнейший.

Поединок "Днепр-1" — "Минай" состоится в воскресенье, 25 февраля на стадионе "Днепр Арена" в Днепре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "2+2".

Также прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию . А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.