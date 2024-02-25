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Рух - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Рух - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25 февраля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" и "Рух" занимают третью и шестую позицию в турнирной таблице УПЛ. Обе команды имеют серьезные амбиции, поэтому игра между ними обещает быть интересной.

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Матч 18-го тура УПЛ между "Рухом" и "Полесьем" состоится в воскресенье, 25-го февраля, в 18:00 во Львове. Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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