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Верес - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Верес" был едва ли не первым украинским клубом, который этой зимой объявил о возвращении зрителей на трибуны. В атмосфере болельщицкой поддержки ривненчане проведут свой матч 18-го тура против "Колоса".
Игра для обоих коллективов – очень важная. "Верес" борется за выживание, поэтому очки ему априори нужны. У "Колоса" задача – еврокубки, под что ковалевцы даже приглашают менеджеров. Но для выполнения этой задачи нужно активнее добывать баллы. Удастся ли это сделать на поле "Вереса"?
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Матч начнется в 13:00 25-го февраля. Для просмотра видео рансляции нужно перейти ниже по ссылке - доступ бесплатный.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
25 февраля. Ровно. Стадион "Авангард".
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
"Верес" - "Колос" 13:00
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>
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