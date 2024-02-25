Верес - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Верес" был едва ли не первым украинским клубом, который этой зимой объявил о возвращении зрителей на трибуны. В атмосфере болельщицкой поддержки ривненчане проведут свой матч 18-го тура против "Колоса".

Игра для обоих коллективов – очень важная. "Верес" борется за выживание, поэтому очки ему априори нужны. У "Колоса" задача – еврокубки, под что ковалевцы даже приглашают менеджеров. Но для выполнения этой задачи нужно активнее добывать баллы. Удастся ли это сделать на поле "Вереса"?

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Матч начнется в 13:00 25-го февраля. Для просмотра видео рансляции нужно перейти ниже по ссылке - доступ бесплатный.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

25 февраля. Ровно. Стадион "Авангард".

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>

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