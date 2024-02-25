  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Верес - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

"Верес" был едва ли не первым украинским клубом, который этой зимой объявил о возвращении зрителей на трибуны. В атмосфере болельщицкой поддержки ривненчане проведут свой матч 18-го тура против "Колоса".

Игра для обоих коллективов – очень важная. "Верес" борется за выживание, поэтому очки ему априори нужны. У "Колоса" задача – еврокубки, под что ковалевцы даже приглашают менеджеров. Но для выполнения этой задачи нужно активнее добывать баллы. Удастся ли это сделать на поле "Вереса"?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 13:00 25-го февраля. Для просмотра видео рансляции нужно перейти ниже по ссылке - доступ бесплатный.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24
25 февраля. Ровно. Стадион "Авангард".
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Верес" - "Колос" 13:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Игрок Полесье: Чемпионат Украины входит в 10 сильнейших
yellow-arrow
Рух - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Рух - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.02.2024
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости