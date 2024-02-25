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Игрок Полесье: Чемпионат Украины входит в 10 сильнейших
О подготовке и УПЛ
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесье" Бени Макуана, рассказал о том, как команда готовилась ко второй половине сезона УПЛ:
"У нас действительно был месяц, если не больше, сбора в Испании и все прошло на очень хорошем уровне с хорошими условиями. Стоит отметить работу команды и коллектива: все отдавались в полную силу, в том числе и новички, которые прибыли в наш лагерь. К матчу, который состоится в воскресенье мы подходим с лучшими эмоциями, мыслями и настроением".
Также Макуана поделился мнением о том, как изменилось его впечатление от Украинской Премьер-лиги по сравнению с его первыми матчами.
"Должен сказать, что мое мнение совсем не изменилось, а даже наоборот - я еще больше убедился в том, о чем я говорил в начале сезона. Стоит только взглянуть в таблицу: ни сверху таблицы, ни внизу нет слабых команд и отрыва в 9 очков между командами. Независимо от задач, которые команды решают борьба идет и будет идти до последнего момента. Я помню наше общение после первого матча. Я убежден, что чемпионат входит в 10 сильнейших", — сказал полузащитник.
Напомним, за этот сезон 21-летний конголезец провел 17 матчей, из которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
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