Игрок Полесье: Чемпионат Украины входит в 10 сильнейших

Полузащитник "Полесье" Бени Макуана, рассказал о том, как команда готовилась ко второй половине сезона УПЛ:

"У нас действительно был месяц, если не больше, сбора в Испании и все прошло на очень хорошем уровне с хорошими условиями. Стоит отметить работу команды и коллектива: все отдавались в полную силу, в том числе и новички, которые прибыли в наш лагерь. К матчу, который состоится в воскресенье мы подходим с лучшими эмоциями, мыслями и настроением".

Также Макуана поделился мнением о том, как изменилось его впечатление от Украинской Премьер-лиги по сравнению с его первыми матчами.

"Должен сказать, что мое мнение совсем не изменилось, а даже наоборот - я еще больше убедился в том, о чем я говорил в начале сезона. Стоит только взглянуть в таблицу: ни сверху таблицы, ни внизу нет слабых команд и отрыва в 9 очков между командами. Независимо от задач, которые команды решают борьба идет и будет идти до последнего момента. Я помню наше общение после первого матча. Я убежден, что чемпионат входит в 10 сильнейших", — сказал полузащитник.