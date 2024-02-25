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Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
"Днепр-1" в первом официальном матче после зимнего перерыва попытается подтвердить лидерские амбиции, одолев на своем поле "Минай". Закрапатцы за зиму существенно обновились, поэтому могут быть сюрпризы.
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Матч 18-го тура УПЛ стартует 25-го февраля в 13:00. Смотреть можно на 2+2 и YouTube.
СК "Днепр-1" – ФК "Минай"
VBET Лига. 18-й тур
25 февраля, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.
Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция: 2+2
Youtube-трансляция: FootballHub
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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