Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" в первом официальном матче после зимнего перерыва попытается подтвердить лидерские амбиции, одолев на своем поле "Минай". Закрапатцы за зиму существенно обновились, поэтому могут быть сюрпризы.

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Матч 18-го тура УПЛ стартует 25-го февраля в 13:00. Смотреть можно на 2+2 и YouTube.

VBET Лига. 18-й тур

25 февраля, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: 2+2

Youtube-трансляция: FootballHub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол