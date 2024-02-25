Металлист 1925 - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Металлист 1925" начинает новый отсчет в своей истории. Команду возглавил Виктор Скрипник, пришли довольно известные игроки вроде Имерекова и Гармаша. Сразу для харьковчан – испытание одним из претендентов на чемпионство.

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Матч 18-го тура УПЛ стартует 25-го февраля в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ. Для просмотра матча надо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

25.02.2024. "Динамо" им. В. Лобановского, Киев

Арбитр: Копиевский Виктор

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