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Металлист 1925 - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" начинает новый отсчет в своей истории. Команду возглавил Виктор Скрипник, пришли довольно известные игроки вроде Имерекова и Гармаша. Сразу для харьковчан – испытание одним из претендентов на чемпионство.
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Матч 18-го тура УПЛ стартует 25-го февраля в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ. Для просмотра матча надо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
25.02.2024. "Динамо" им. В. Лобановского, Киев
Арбитр: Копиевский Виктор
"Металлист 1925" 15:30 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>
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