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Рух - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Полесье" редко проигрывало в первой части сезона. Одно из поражений житомирянам нанес именно "Рух". Удастся ли команде Калитвинцева взять реванш?
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Матч 18-го тура УПЛ стартует 25-го февраля в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ. Для просмотра матча надо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно.
Украинская Премьер-лига, 18-й тур
25 февраля 2024. Львов, "Львов Арена"
"Рух" 18:00 "Полесье"
Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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