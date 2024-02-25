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Рух - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рух - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Полесье" редко проигрывало в первой части сезона. Одно из поражений житомирянам нанес именно "Рух". Удастся ли команде Калитвинцева взять реванш?

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Матч 18-го тура УПЛ стартует 25-го февраля в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ. Для просмотра матча надо перейти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно.

Украинская Премьер-лига, 18-й тур

25 февраля 2024. Львов, "Львов Арена"

"Рух" 18:00 "Полесье"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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