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"Реальной выглядит борьба за третью позицию": директор Днепра-1 рассказал о цели команды

Премьер-лига

Не планируют получить золото или серебро

"Реальной выглядит борьба за третью позицию": директор Днепра-1 рассказал о цели команды

Фото: СК Дніпро-1

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о цели команды на весеннюю часть чемпионата.

– Какая цель стоит перед командой на вторую часть сезона?

– По-прежнему говорили, попасть по итогам чемпионата в еврокубки.

– Есть ли шанс побороться за высшее место, чем третье?

– "Шахтер", по моему мнению, на голову сильнее всех. Бороться с "Шахтером" за первое место – не уверен, что это уровень сегодняшнего "Днепра-1". А второе место, учитывая борьбу сразу пяти команд за медали, будет для нас очень удачным итогом. Поэтому реальнее выглядит борьба за третью позицию”, - сказал Фридман.

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На данный момент "Днепр-1" идет на втором месте УПЛ, уступая первому "Кривбассу" тремя очками. Правда, криворожцы уже провели на один матч больше.

Следующий поединок подопечные Максимова сыграют сегодня, 25 февраля. Встреча против “Миная” запланирована на 13:00.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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