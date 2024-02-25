  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: Руководство Черноморца очень интересуется делами, в последнее время даже больше, чем раньше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Руководство Черноморца очень интересуется делами, в последнее время даже больше, чем раньше

Премьер-лига

Тренер говорит, что пребывает на связи с Кауфманом и Грановским

Григорчук: Руководство Черноморца очень интересуется делами, в последнее время даже больше, чем раньше

фото з відкритих джерел

Новина українською

Тренер одесского Черноморца Роман Григорчук на пресс-конференции, посвященной окончанию зимних сборов, ответил на вопросы о коммуникации с руководством клуба. Слова наставника передает внештатный корреспондент UA-Футбол Вячеслав Кульчицкий.

- Как часто происходят у вас коммуникации с руководителями клуба – Борисом Кауфманом и Александром Грановским и насколько обнадеживающая ближайшая перспектива ФК "Черноморец"?

– Могу сказать, что общаемся довольно часто. Наши руководители очень интересуются делами, и в последнее время даже гораздо больше, чем раньше. Амбиции есть, и делается все для того, чтобы у нас было все для работы. Почти месяц "Черноморец" был на тренировочном сборе в Турции, а сейчас работаем на собственной базе. Конечно, лично я бы хотел более мощных шагов в селекционной работе, но понимаю, что в данный период есть определенные проблемы – и мы должны с пониманием к этому относиться. Но вместе с тем нельзя сказать, что "Черноморец" находится в такой ситуации, что у нас что-то плохо или есть причины на что-то жаловаться. Нет, я бы так не говорил. Да и не хочется забегать в будущее слишком далеко, ведь это не имеет смысла. Нужно думать о завтрашнем дне и о ближайшем времени. И еще. Что я услышал от наших руководителей, так это то, что у нас есть тот минимум, который позволяет нам жить и достигать тех результатов, которые перед собой ставим. До конца нынешнего сезона есть цели, а вот что будет дальше – об этом, повторюсь, нет смысла говорить. Так далеко не загадываем. На сегодняшний день все мысли о матче с "Оболонью", в котором намерены одержать победу. А дальше будет следующий шаг. Так и будем двигаться.

Добавим, что матч с "Оболонью" состоится в рамках 18-го тура УПЛ. Он будет сыгран 26-го февраля, начало - в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Вопрос шанса на прописку открыт. Верес - Колос 0:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
"Игрок приходит, у него дрожат колени, слезы на глазах": директор Днепра-1 - об отказе бразильцев ехать в Украину
yellow-arrow
УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом
Роман Григорчук Александр Грановский Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости