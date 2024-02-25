Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Руководство Черноморца очень интересуется делами, в последнее время даже больше, чем раньше
Тренер говорит, что пребывает на связи с Кауфманом и Грановским
фото з відкритих джерел
Тренер одесского Черноморца Роман Григорчук на пресс-конференции, посвященной окончанию зимних сборов, ответил на вопросы о коммуникации с руководством клуба. Слова наставника передает внештатный корреспондент UA-Футбол Вячеслав Кульчицкий.
- Как часто происходят у вас коммуникации с руководителями клуба – Борисом Кауфманом и Александром Грановским и насколько обнадеживающая ближайшая перспектива ФК "Черноморец"?
– Могу сказать, что общаемся довольно часто. Наши руководители очень интересуются делами, и в последнее время даже гораздо больше, чем раньше. Амбиции есть, и делается все для того, чтобы у нас было все для работы. Почти месяц "Черноморец" был на тренировочном сборе в Турции, а сейчас работаем на собственной базе. Конечно, лично я бы хотел более мощных шагов в селекционной работе, но понимаю, что в данный период есть определенные проблемы – и мы должны с пониманием к этому относиться. Но вместе с тем нельзя сказать, что "Черноморец" находится в такой ситуации, что у нас что-то плохо или есть причины на что-то жаловаться. Нет, я бы так не говорил. Да и не хочется забегать в будущее слишком далеко, ведь это не имеет смысла. Нужно думать о завтрашнем дне и о ближайшем времени. И еще. Что я услышал от наших руководителей, так это то, что у нас есть тот минимум, который позволяет нам жить и достигать тех результатов, которые перед собой ставим. До конца нынешнего сезона есть цели, а вот что будет дальше – об этом, повторюсь, нет смысла говорить. Так далеко не загадываем. На сегодняшний день все мысли о матче с "Оболонью", в котором намерены одержать победу. А дальше будет следующий шаг. Так и будем двигаться.
Добавим, что матч с "Оболонью" состоится в рамках 18-го тура УПЛ. Он будет сыгран 26-го февраля, начало - в 15:30.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО