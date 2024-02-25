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Фаворит сыграет без капитана. Днепр-1 – Минай: стартовые составы
Вакула пока на скамейке для запасных
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" и "Минай" встретятся в рамках 18 тура УПЛ. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.
"Днепр-1": 1.Волынец, 3.Адамюк, 5.Сарапий, 30.Кравец, 11.Мирошниченко, 18.Бабенко, 22.Рубчинский, 8.Пихаленок (К), 9.Гуцуляк, 27.Очеретько, 7 .Филиппов.
Запасные: 33. Юрчук, 12. Кинарейкин, 4.Авраменко, 42.Пасич, 20.Горбунов, 14.Гаджиев, 23.Баденко, 29.Мельниченко, 31.Кивинда, 10.Третьяков.
"Минай": 35.Кемкин, 4.Чуев, 3.Прокопчук, 23.Немчанинов (К), 2.Дмитрук, 44.Витенчук, 32.Петько, 97.Кораблин, 29.Ременяк, 9.Устименко.
Запасные: 13.Бандура, 77.Кисель, 22.Скиба, 19.Попов, 71.Семотюк, 7.Гуничев, 8.Матюшенко, 11.Демиденко, 99.Вакула, 10.Тищук.
Отметим, что капитан "Днепра-1" Александр Сваток не попал в заявку команды. Также в стартовом составе Миная не нашлось места Владиславу Вакуле, однако он начнет этот матч со скамейки для запасных.
Встреча запланирована на 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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