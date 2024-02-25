Среди них – воспитанник Бенфики. Григорчук оценил состояние новичков-легионеров Черноморца

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук оценил состояние, а также важность подписания легионеров Джека Ипалибо и Жозе Гомеса. Последний является воспитанником лиссабонской "Бенфики". Слова наставника передает внештатный корреспондент UA-Футбол Вячеслав Кульчицкий.

- Приглашая двух иностранных игроков - нигерийца Джека Ипалибо и португальца Жозе Гомеса, руководствовались статистическими данными, доверяли футбольным агентам или полагались на собственную интуицию?

– Здесь нет почти ничего из перечисленного. Нам были предложены эти игроки, и мы много просматривали матчи с их участием в предыдущих командах. Поэтому руководствовались тем, что видели, а не чьими-то рекомендациями или словами. А потом было несколько дней, чтобы посмотреть на упомянутых игроков у нас в тренировочном процессе. После этого и приняли решение заключить с ними контракты.

- Не смущает ли вас тот факт, что новички Ипалибо и Гомес, пополнившие ряды "Черноморца" в преддверии старта весеннего отрезка чемпионата, еще не успеют сыграться?

– Это меня не может не смущать, ведь я знаю, что они не смогут сыграться. Мы брали иностранных футболистов, понимая, что они вообще долго не тренировались – некоторые даже два месяца. Чтобы привести себя в порядок, особенно учитывая, что мы играем в достаточно интенсивный футбол, нужно определенное время. А готовность к тому, чтобы играть в нашем стиле, имеет большое значение. Думаю, что через две недели Ипалибо и Гомес, возможно, процентов на семьдесят будут готовы помочь нам. Чтобы говорить о ста процентах, то даже не знаю, будет ли так до конца сезона. Это очень сложно. Даже ввиду того, что они – квалифицированные футболисты. Мы не можем и не хотим ничего менять из того, что умеем. Мы добились очень серьезных вещей в футболе и поэтому нам очень трудно найти игрока, который бы стал в состав и сразу же играл. И все же очень надеемся, что в начале апреля мы сможем говорить о том, что обойма из 14-16 человек у нас будет. Пока же должны рассчитывать на 10-11 футболистов.

Отметим, что в целом этой зимой "Черноморец" подписал шестерых новичков. Кроме Гомеса и Ипалибо, еще Владимира Арсича, Яна Вечного, Владислава Шаповала и Даниила Голуба.