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Президент Металлиста 1925 – о причине покупки клуба: Важно, чтобы УПЛ не потеряла представителя из Харькова

Премьер-лига

Поддержка в условиях войны

Президент Металлиста 1925 – о причине покупки клуба: Важно, чтобы УПЛ не потеряла представителя из Харькова

metalist1925.com

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал, почему решил приобрести харьковский клуб и какие у него планы.

– С какой целью вы вложились в "Металлист 1925"?

– Мы пришли в “Металлист 1925” в первую очередь для того, чтобы поддержать харьковский футбол. Важно, чтобы даже в условиях войны футбол в Украине не останавливался, а украинская Премьер-лига не потеряла своего представителя из Харькова. Конечно, нужно помнить, что клуб это еще и детская футбольная академия, и юношеская команда, и женская. Поэтому я с самого начала понимал, какие задачи будут впереди.

Сегодня нет возможности заполнять стадионы, однако, в наших планах построить абсолютно рабочую бизнес-модель, которая будет не только не убыточным делом, а начнет приносить деньги. И это реально.

– Не жалеете, что взялись за футбол?

– Это был единственный правильный шаг. У меня была возможность помочь команде из моего родного Харькова, и мне было трудно проигнорировать то, что клуб находился на грани закрытия. Да, это большая ответственность. Да, сейчас сложные времена. Но я не боюсь вызовов. Я верю в украинский футбол, более того, в прогрессивный украинский футбол.

– Какие могут быть источники поддержки и усиления финансирования клуба? Какова ваша позиция по поводу продажи единого пула коммерческих прав клубов на трансляции?

– Скажу одно – мы сделаем все возможное, чтобы болельщики могли наслаждаться просмотром матчей "Металлиста 1925" во втором круге. Но вообще вопрос "единого пула" и трансляций чемпионата, телеправ, кому они принадлежат и как они передаются, действительно замедляет развитие нашего футбола уже многие годы. Это важно изменить для дальнейшего развития игры в нашей стране”, – сказал Носов.

Сейчас "Металлист 1925" занимает 12 место в чемпионате Украины, опережая зону переходных матчей на один зачетный пункт.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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