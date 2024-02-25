Весенний днепровский переворот. Днепр-1 - Минай 1:1

Итак, УПЛ после зимнего перерыва вернулась февральскими матчами 18-го тура, в одном из которых один из претендентов даже на чемпионство "Днепр-1" принимал явного аутсайдера – закарпатский "Минай".

Зимний перерыв команды провели совершенно по разному. Днепряне обошлись без громких трансферов, только на днях сняв трансферный бан за долги перед Игорем Йовичевичем. Закарпатцы же перетрусили почти весь состав, однако такой трансферный бум вряд ли можно записать в актив – пришли в основном молодые игроки без серьёзного опыта выступлений в УПЛ.

У днепрян из-за повреждений не оказалось в заявке Сватка и Леднева, поэтому Кравец был переведен в центр обороны, а слева в защиту опустился Мирошниченко. А образовавшуюся дырку на левом фланге полузащиты вышел закрывать арендованный у "Шахтера" Очеретько.

Из интересного у "Миная" - место в воротах занял Кемкин, а не Бандура. Вполне ожидаемо Желько Любенович решил сыграть сегодня в пять защитников, два опорника, но при этом отрядив тройку игроков (Кораблин, Ремняк и Устименко) ближе к атаке. Одиозный Вакула остался в запасе гостей.

Самое яркое впечатление от первого тайма: играть матчи в Днепре – не лучшая идея. Поединок начался с опозданием из-за воздушной тревоги, а затем дважды прерывался в первом тайме по этой же причине. Это било по нервам всем, и командам и зрителям, и к всей этой обстановке, кажется, гости лучше адаптировались.

В перерывах между тревогами днепряне пробовали прибрать инициативу, в то время как "Минай" старался не ошибаться в обороне, при этом иногда бегая в контратаки. Одна из таких контратак и завершилась голом – закарпатцы отобрав в центре поля мяч у Пихаленка (хозяева будут говорить, что там был толчок, который судья не свистнул), вывалилсь в атаку три в три. Устименко, казалось, на фланге, потерял темп, однако увидел Ременяка, который оказался почему-то совсем один в штрафной. Навес, удар с ходу, и Минай ведет в счете.

Более того, в перерывах между тревогами гости еще и пенальти не забили – Бабенко не успел и зацепил Устименко, судья дал "точку", вот только Кораблин не переиграл Волынца.

Второй тайм уже больше напоминал прогнозированное течение событий. Тревог больше не было, "Днепр-1" наседал и уже на 50-й минуте заработал пенальти после игры рукой Горбунова, который четко реализовал Пихаленок – 1:1.

Играть еще оставалось почти целый тайм, днепряне наседали, создавать время от времени неплохие моменты, но вот затолкать мяч в ворота с игры хозяевам так и не удалось.

Пихаленок был хорош на раздачах, но вот завершение – где-то не успевали хозяева, где-то не добегали, где-то просто не получались удары.

В итоге, "Минай" отбился, забрав очки у одного из претендентов на титул.

Выводы?

Играть в Днепре – не лучшая идея.

Списывать "Минай" со счетов пока что рано. Интересно будет посмотреть на команду Любеновича в матчах с более равными соперниками.

У "Днепра-1", сегодня оказалось, что некому забивать. Если у Филиппова не пошло, при всей остроте от Пихаленка и Гуцуляка, затолкать хоть один гол с игры сопернику уровня "Миная" команда так и не смогла. И это может быть проблемой для команды в дальнейшем. Выбор форвардов у Максимова не такой уж и большой.

18-й тур УПЛ, сезон 2023/24

25 февраля, Днепр, стадион "Днепр Арена"

Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

"Днепр-1" – "Минай" 1:1

Голы: Пихаленок (51, пен) - Ременяк (26)

Предупреждения: Бабенко - Кораблин

На 39-й минуте Кораблин не реализовал пенальти (вратарь)

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сарапий, Кравец, Мирошниченко (Пасич, 76), Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько (Горбунов, 46), Филиппов (Кивинда, 76)

"Минай": Кемкин, Чуев (Попов, 85), Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Корнейчук, Витенчук, Петько, Кораблин (Семотюк, 74), Ременяк (Вакула, 64), Устименко (Скиба, 85)