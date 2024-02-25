Спортивный директор Полесья сообщил о создании новой команды

Спортивный директор "Полесья" Владимир Тесля рассказал о создании команды "Полесье-2".

"Самый главный минус в работе с молодежью – это провал юношеского футбола. U-19, провал, и дальше уже взрослый футбол. Я считаю, что так не должно быть.

Мы со следующего сезона заявляем команду Полесья-2, которая будет полноценным продолжением первой команды, где мы сможем наигрывать молодых талантливых игроков и давать им шанс. Не все игроки в 19 лет могут войти в основную команду и конкурировать.

У нас много игроков, которые травмируются и потом не могут быстро набрать форму. Поэтому мы вынуждены отдавать этого игрока в аренду, чтобы у него было игровое время. А так он был бы во второй команде и мы бы полноценно подходили к сезону. У нас будет 2 склада, которые могут быть взаимозаменяемыми. Со следующего сезона будет Полесье-2, и для нас это будет решение вопроса".