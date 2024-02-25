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Гармаш против бывших своих. Металлист 1925 и Динамо Киев объявили стартовые составы
Начало – в 15:30
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Третий матч игрового дня в УПЛ пройдет в Киеве на стадионе Лобановского. Встретятся "Металлист 1925" и "Динамо" (Киев). Команды уже объявили стартовые составы на матч. Отмечаем присутствие в основе харьковчан бывшего "динамовца" Дениса Гармаша.
"Металлист 1925": Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина – Червак, Русин, Габелок – Юрченко – Борячук, Гармаш
"Динамо" (Киев): Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Овчаренко – Бражко, Шапаренко, Буяльский – Кабаев, Волошин – Ванат
Напомним, матч начнется в 15:30, сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.
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