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Гармаш против бывших своих. Металлист 1925 и Динамо Киев объявили стартовые составы

Премьер-лига
Обновлено

Начало – в 15:30

Гармаш против бывших своих. Металлист 1925 и Динамо Киев объявили стартовые составы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Третий матч игрового дня в УПЛ пройдет в Киеве на стадионе Лобановского. Встретятся "Металлист 1925" и "Динамо" (Киев). Команды уже объявили стартовые составы на матч. Отмечаем присутствие в основе харьковчан бывшего "динамовца" Дениса Гармаша.

"Металлист 1925": Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина – Червак, Русин, Габелок – Юрченко – Борячук, Гармаш

"Динамо" (Киев): Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Овчаренко – Бражко, Шапаренко, Буяльский – Кабаев, Волошин – Ванат

Напомним, матч начнется в 15:30, сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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vismut (Запорожье)
25.02.2024 в 15:05
Гармаш сразу красную себе заработает.
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Комментарии 1
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vismut (Запорожье)
25.02.2024 в 15:05
Гармаш сразу красную себе заработает.
Ответить
0
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