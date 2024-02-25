Гармаш против бывших своих. Металлист 1925 и Динамо Киев объявили стартовые составы

Третий матч игрового дня в УПЛ пройдет в Киеве на стадионе Лобановского. Встретятся "Металлист 1925" и "Динамо" (Киев). Команды уже объявили стартовые составы на матч. Отмечаем присутствие в основе харьковчан бывшего "динамовца" Дениса Гармаша.

"Металлист 1925": Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина – Червак, Русин, Габелок – Юрченко – Борячук, Гармаш

"Динамо" (Киев): Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Овчаренко – Бражко, Шапаренко, Буяльский – Кабаев, Волошин – Ванат

Напомним, матч начнется в 15:30, сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.