УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом

Выиграли, молодцы, без слов, но.... Почему судья относился к нарушениям правил одних и тех же моментов по разному? Удар по ногам игрокам "Динамо"- карточка, аналогичное нарушение со стороны киевлян - продолжение борьбы. Мелочь, но бросается в глаза.