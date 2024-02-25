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УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом
Динамовцы зажали подопечных Скрипника
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
25.02.2024. "Динамо" им. В. Лобановского, Киев
"Металлист 1925" - "Динамо" 2:4
Голы: Гармаш 5, Овусу 72 - Кабаев 43, Ванат 62, 76, Буяльский 69
"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Фарина, Курило - Червак (Овусу 70) - Габелок (к), Юрченко, Гармаш (Юсов 46), Русин (Бичек 80) - Борячук.
Запасные: Проценко (в), Сидоренко (в), Ари Моура, Безуглый, Бычек, Дмитренко, Обиная, Овусу, Ткачук, Юсов.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
"Динамо": Бущан - Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев - Шапаренко (Шепелев 79), Бражко - Кабаев, Буяльский (к) (Царенко 79), Волошин (Бенито 87) - Ванат (Супряга 87).
Запасные: Моргун (в), Нещерет (в), Андриевский, Бенито, Гусев, Диалло, Дячук, Сирота, Супряга, Шепелев.
Главный тренер: Александр Шовковский.
Арбитр: Копиевский Виктор
Предупреждения: Фарина 17, Гармаш 30, Шапаренко 33, Червак 45+1, Овусу 83, Курило 87
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