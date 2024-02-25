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УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом

Премьер-лига

Динамовцы зажали подопечных Скрипника

УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

25.02.2024. "Динамо" им. В. Лобановского, Киев

"Металлист 1925" - "Динамо" 2:4

Голы: Гармаш 5, Овусу 72 - Кабаев 43, Ванат 62, 76, Буяльский 69

"Металлист 1925": Мозиль - Капинус, Имереков, Фарина, Курило - Червак (Овусу 70) - Габелок (к), Юрченко, Гармаш (Юсов 46), Русин (Бичек 80) - Борячук.

Запасные: Проценко (в), Сидоренко (в), Ари Моура, Безуглый, Бычек, Дмитренко, Обиная, Овусу, Ткачук, Юсов.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

"Динамо": Бущан - Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев - Шапаренко (Шепелев 79), Бражко - Кабаев, Буяльский (к) (Царенко 79), Волошин (Бенито 87) - Ванат (Супряга 87).

Запасные: Моргун (в), Нещерет (в), Андриевский, Бенито, Гусев, Диалло, Дячук, Сирота, Супряга, Шепелев.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Арбитр: Копиевский Виктор

Предупреждения: Фарина 17, Гармаш 30, Шапаренко 33, Червак 45+1, Овусу 83, Курило 87

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Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Комментарии
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свирепый харьков (Харьков)
25.02.2024 в 17:33
Выиграли, молодцы, без слов, но.... Почему судья относился к нарушениям правил одних и тех же моментов по разному? Удар по ногам игрокам "Динамо"- карточка, аналогичное нарушение со стороны киевлян - продолжение борьбы. Мелочь, но бросается в глаза.
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Комментарии 6
свирепый харьков (Харьков)
25.02.2024 в 17:33
Выиграли, молодцы, без слов, но.... Почему судья относился к нарушениям правил одних и тех же моментов по разному? Удар по ногам игрокам "Динамо"- карточка, аналогичное нарушение со стороны киевлян - продолжение борьбы. Мелочь, но бросается в глаза.
Ответить
1
4
LEVgcUqs (Чернігів)
25.02.2024 в 17:35
Пеналь на Ванаті 100 відсотків, чому суддя по різному відноситься до одних і тих же порушень?
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наварін (Київ)
25.02.2024 в 17:42
Деякі елементи симпатії до динамівців з боку арбітра мабуть були. Але ж то не рівень вилучення гравця з поля на 12 хвилині.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.02.2024 в 17:30
З почином! Захист, на жаль, продовжує лажати, а ось напад - чудово.
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2
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avatar
Spokoyno (Київ)
25.02.2024 в 17:30
Авжеж з перемогою Динамо... Чемпіонські перегони продовжуються! Проте ЧОТИРИ забили, не менше змарнували - Мозиль господарів врятував, утім захист все одно на нуль зіграти не зміг! Тим більш з дванадцятою командою
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наварін (Київ)
25.02.2024 в 17:29
Виграли. Молодці. Будемо дивитися далі.
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