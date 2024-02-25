Александрия – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Для футболистов донецкого "Шахтера" это будет уже третий официальный матч в 2024 году, а для хозяев поля – дебютный. Подопечных Руслана Ротаня ожидает непростое испытание, но они будут пытаться навязать борьбу фавориту.

Коллектив Пушича не впечатлил в двухматчевом противостоянии с "Марселем". Особенно это касается игры на выезде, когда "горняки" слишком много ошибались и заслуженно уступили – 1:3. "Александрия" в межсезонье сыграла сразу двенадцать спаррингов. шесть побед, четыре поражения и две ничьи.

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Игра восемнадцатого тура УПЛ пройдет уже завтра, 26 февраля. Стартовый свисток в Александрии прозвучит в 13.00. Смотреть трансляцию матча можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).