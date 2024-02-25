Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны стартовые составы на матч Рух - Полесье
Поединок начнется в 18:00
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
Известны стартовые составы на матч 18 тура УПЛ между львовским "Рухом" и житомирским "Полесьем".
"Рух":
Стартовый состав: 23 Ледвий Дмитрий, 29 Дидык Роман, 92 Слюбик Богдан, 77 Сыч Алексей, 15 Пидгурский Денис, 73 Лях Ростислав, 71 Федор Олег, 19 Пастух Евгений, 9 Квасница Илья, 99 Рунич Василий, 7 Климчук Юрий (К)
Запасные: 1 Герета Юрий-Владимир, 4 Холод Виталий, 44 Матвеев Юрий, 75 Китела Андрей, 89 Столярчук Андрей, 10 Притула Остап, 30 Таллес Б., 91 Теслюк Денис, 8 Карабин Ярослав, 22 Плюман, 60 Непейпиев Руслан
Тренер: Пономарев Виталий
"Полесье":
Стартовый состав: 71 Бойко Денис, 30 Шабанов Артем, 44 Чоботенко Сергей, 15 Михайличенко Богдан, 13 Тейлор, 6 Танковский Вячеслав, 55 Крушинский Борис, 22 Грицук Василий (К), 18 Макуана Бени, 14 Фортюне, 28 Будковский Филипп
Запасные: 7 Назаренко Александр, 59 Козак Артем, 37 Таллес Коста, 31 Ндукве Денис, 95 Мустафаев Эмиль, 29 Смоляков Артем, 5 Кравченко Никита, 2 Жаржу Мозес, 25 Чечер Даниил, 1 Кудрик Олег
Тренер: Калитвинцев Юрий
Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.
Наша зграя на матч з Рухом ????#РухПолісся pic.twitter.com/ItXMxZMKTv— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) February 25, 2024
Популярное сейчас
- Праздновал ли успех? Гармаш забил в ворота Динамо
- Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState
- Кривбасс начинает с разгрома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО