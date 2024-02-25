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Известны стартовые составы на матч Рух - Полесье

Премьер-лига

Поединок начнется в 18:00

Известны стартовые составы на матч Рух - Полесье

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

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Известны стартовые составы на матч 18 тура УПЛ между львовским "Рухом" и житомирским "Полесьем".

"Рух":
Стартовый состав: 23 Ледвий Дмитрий, 29 Дидык Роман, 92 Слюбик Богдан, 77 Сыч Алексей, 15 Пидгурский Денис, 73 Лях Ростислав, 71 Федор Олег, 19 Пастух Евгений, 9 Квасница Илья, 99 Рунич Василий, 7 Климчук Юрий (К)

Запасные: 1 Герета Юрий-Владимир, 4 Холод Виталий, 44 Матвеев Юрий, 75 Китела Андрей, 89 Столярчук Андрей, 10 Притула Остап, 30 Таллес Б., 91 Теслюк Денис, 8 Карабин Ярослав, 22 Плюман, 60 Непейпиев Руслан

Тренер: Пономарев Виталий

"Полесье":
Стартовый состав: 71 Бойко Денис, 30 Шабанов Артем, 44 Чоботенко Сергей, 15 Михайличенко Богдан, 13 Тейлор, 6 Танковский Вячеслав, 55 Крушинский Борис, 22 Грицук Василий (К), 18 Макуана Бени, 14 Фортюне, 28 Будковский Филипп

Запасные: 7 Назаренко Александр, 59 Козак Артем, 37 Таллес Коста, 31 Ндукве Денис, 95 Мустафаев Эмиль, 29 Смоляков Артем, 5 Кравченко Никита, 2 Жаржу Мозес, 25 Чечер Даниил, 1 Кудрик Олег

Тренер: Калитвинцев Юрий

Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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