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Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.02.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Первую часть сезона подопечные Ротаня никак не могут занести себе в актив. Команда занимает одиннадцатое место и еще не гарантировала себе сохранение прописки в УПЛ, поэтому не имеет права проваливать и весеннюю часть сезона. Гости слабо начали 2024 год. После вылета из Лиги Европы "горняки" сейчас концентрируются исключительно на внутренних соревнованиях.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч начнется в 13:00 26 февраля. Для просмотра видео трансляции необходимо перейти ниже по ссылке – доступ бесплатный.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24
26 февраля. Александрия. Стадион "Ника".
"Александрия" - "Шахтер" 13:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок - ниже

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