  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый гол закарпатцев с сентября. Днепр-1 - Минай 1:1. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый гол закарпатцев с сентября. Днепр-1 - Минай 1:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Днепр-1 - Минай ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Первый гол закарпатцев с сентября. Днепр-1 - Минай 1:1. Видеообзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

"Минай" наконец прерывает безголевую серию, которая длилась с сентября 2023 года. Сверхважным голом у закарпатцев отметился Ременяк, именно он открыл счет в матче. Ужгородский клуб мог даже забрать здесь три очка, однако не смог реализовать пенальти.

Вместо них это сделали днепряне, Пихаленок на 51-й минуте уверенно реализовал 11-метровый. Однако, на большее спортивный клуб не смог, и потерял очки на Днепр Арене.

18-й тур УПЛ, сезон 2023/24
25 февраля, Днепр, стадион "Днепр Арена"
Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
"Днепр-1" - "Минай" 1:1
Голы: Пихаленок (51, пен) - Ременяк (26)
На 39-й минуте Кораблин не реализовал пенальти (вратарь)

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Полесье 1:1. На победу командам сил не хватило
yellow-arrow
Любенович: Нам нужны победы
yellow-arrow
Когда ждать возвращения Ярмоленко и Тымчика? Шовковский рассказал о кадровой ситуации в Динамо
ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости