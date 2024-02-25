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Первый гол закарпатцев с сентября. Днепр-1 - Минай 1:1. Видеообзор матча
Днепр-1 - Минай ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Минай" наконец прерывает безголевую серию, которая длилась с сентября 2023 года. Сверхважным голом у закарпатцев отметился Ременяк, именно он открыл счет в матче. Ужгородский клуб мог даже забрать здесь три очка, однако не смог реализовать пенальти.
Вместо них это сделали днепряне, Пихаленок на 51-й минуте уверенно реализовал 11-метровый. Однако, на большее спортивный клуб не смог, и потерял очки на Днепр Арене.
18-й тур УПЛ, сезон 2023/24
25 февраля, Днепр, стадион "Днепр Арена"
Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
"Днепр-1" - "Минай" 1:1
Голы: Пихаленок (51, пен) - Ременяк (26)
На 39-й минуте Кораблин не реализовал пенальти (вратарь)
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