Первый гол закарпатцев с сентября. Днепр-1 - Минай 1:1. Видеообзор матча

"Минай" наконец прерывает безголевую серию, которая длилась с сентября 2023 года. Сверхважным голом у закарпатцев отметился Ременяк, именно он открыл счет в матче. Ужгородский клуб мог даже забрать здесь три очка, однако не смог реализовать пенальти.

Вместо них это сделали днепряне, Пихаленок на 51-й минуте уверенно реализовал 11-метровый. Однако, на большее спортивный клуб не смог, и потерял очки на Днепр Арене.

18-й тур УПЛ, сезон 2023/24

25 февраля, Днепр, стадион "Днепр Арена"

Судья: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

"Днепр-1" - "Минай" 1:1

Голы: Пихаленок (51, пен) - Ременяк (26)

На 39-й минуте Кораблин не реализовал пенальти (вратарь)