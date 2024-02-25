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Вишняк: Приятно, что болельщики вернулись
Наставник Колоса поделился впечатлениями после победы
Фото: пресслужби НК "Верес"
Главный тренер ковалевского "Колоса" Ярослав Вишняк поделился впечатлениями после выездной победы над "Вересом":
"Прежде всего - спасибо за возможность играть Силам обороны Украины. Большая благодарность нашим воинам.
По игре - конечно, впечатления положительные. Потому что нам удалось победить крепкого соперника. Верес неплохо усилился зимой и ставит задачу сохранить прописку в УПЛ. Поэтому мы максимально серьезно готовились к этой игре.
Первый тайм получился несколько сумбурным. Для обеих команд - это первая официальная игра после длительной паузы. Футболисты привыкали к газону, атмосфере от присутствия болельщиков на стадионе. Но игра была открытой, обе команды играли на победу.
По перерыве мы успокоились, забрали мяч под свой контроль и качественно наработали на победу. Хотя, и Верес свои шансы имел.
Приятно, что вернулись на трибуны болельщики. Футбол - это для них. Считаю, им игра сегодня понравилась.
Я сегодня доволен игрой команды и отношением футболистов к игре" - сказал наставник ковалевского коллектива.
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