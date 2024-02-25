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Оболонь - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Оболонь - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

Завтра, 26-го февраля на "Оболонь-Арене" команды Валерия Иващенко и Романа Григорчука проведут очный поединок. До этого в рамках УПЛ "пивовары" и "моряки" встречались лишь однажды - в августе прошлого года, в начале этой кампании. Тогда в Одессе победу одержал "Черноморец".

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"Оболонь" не побеждала в официальных встречах аж с октября 2023-го года. После чего в 6 поединках "зеленые" лишь дважды сумели избежать поражения. В свою очередь "Черноморец" в последнем туре перед паузой все же сумел прервать свою серию из 4-х поражений.

Обе команды насыщенно провели зимние сборы в рамках подготовки к весенней части УПЛ. Поэтому трудно предсказать текущую игровую форму коллективов. От этого нейтральный зритель лишь выигрывает, так как встреча обещает быть интригующей.

Матч 18-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Оболонь" - "Черноморец" состоится в понедельник, 26-го февраля 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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