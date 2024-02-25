Рух – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

Официальную часть года "Рух" и "Полесье" начали глазной дуэлью. Хотя и житомиряне больше превосходили по ходу поединка, однако команды ограничились по одному голу от каждой в первом тайме. Счет открыл Будковский, забив свой четвёртый гол в сезоне. Впоследствии с помощью пенальти львовяне восстановили паритет, который довели до финального свистка.

"Рух" (Львов) - "Полесье" (Житомир) 1:1

Голы: Пидгурский 31 (пен.) – Будковский 12