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Пономарев: Рух не смог сыграть в тот футбол, который был в осенней части чемпионата и на сборах

Премьер-лига

Однако команда заработала один зачетный пункт

Пономарев: Рух не смог сыграть в тот футбол, который был в осенней части чемпионата и на сборах

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью львовян в матче против "Полесья".

“У нас сегодня не все удалось, в частности, команда не показала того, что мы хотим видеть и наигрываем на тренировках. Этот матч точно нельзя занести нам в актив. Разве что могу похвалить бойцовские качества ребят. Но хотелось бы более качественной игры с теми принципами, которые мы исповедуем, играли в агрессивный футбол и высоко прессинговали соперника. Но в этом нет ничего удивительного, ведь встречаются на дистанции и такие поединки.

“Рух” не смог сыграть в тот футбол, который был в осенней части чемпионата и на сборах. После перерыва мы внесли коррективы в состав и игра несколько улучшилась. Появился контроль мяча, команда качественнее начала действовать в переходных фазах. Относительно Олега Федора, он впервые вышел в стартовом составе на матч УПЛ. Конечно, он не сыграл на своем максимуме и это совсем не удивительно, ведь он молодой парень. У нас много молодежи, и она будет ошибаться, но получит необходимый опыт.

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Сейчас у игроков меньше нагрузки, если сравнивать их с тем, что было на сборах. Тренерский штаб подводит футболистов к соревновательному периоду. Сегодня нам не удалось сыграть так, как мы хотели, но это также заслуга соперника. “Полесье” очень сильная команда с хорошими футболистами и нельзя недооценивать их вклад в то, что игра нам не удалась. Хочется держать определенный уровень. Все могло сложиться по-другому, но даже ничья в матче с "Полисьем" относительно удачный результат.

Очень часто пенальти в составе “Рух” исполняет Юрий Климчук, но и Денис Пидгурский был штатным пенальтистом в команде U-19. Он молод и уверен в своих силах и хорошо, что в такой непростой ситуации взял на себя ответственность и забил. Радует, что он психологически готов к таким моментам.

Мы и играем футбол для болельщиков, поэтому отлично, что они вернулись на трибуны – это мотивирует игроков. Жаль, что сейчас тяжелое для страны время и у нас не может быть полностью заполненный стадион”, - сказал Пономарев.

После этой ничьей "Рух" остался на шестом месте чемпионата Украины. Следующий матч львовяне сыграют 2 марта против "Колоса" в Ковалевке.

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Источник:
Офіційний сайт Руху
Опубликовал: Максим Кучер
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