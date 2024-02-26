Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины

UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и донецким "Шахтером".

Один из главных претендентов на золотые медали УПЛ едет в гости к команде, которая цепляется за позиции над зоной вылета. Каждая из сторон преследует свои цели: "горнякам" нельзя терять очки, если они хотят поспеть за "Кривбассом" и компанией, а "Александрия" точно не желает пойти на понижение. Возможна ли сенсация? В порядке ли команда Пушича после вылета из еврокубков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 26 февраля – в 12:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк