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Заря – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Новина українською

Ранее эти соперники были принципиальными – частенько боролись за места в зоне еврокубков. Сейчас реалии немного другие, но матч все равно обещает быть интересным.

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Игра 18-го тура УПЛ состоится в понедельник, 26-го февраля, в 13:00. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава)

VBET Лига. 18-й тур

26 февраля, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье", 13:00.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: Униан

Youtube-трансляция: FootballHub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляція матчу Зоря - Ворскла
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Опубликовал: Игорь Семйон
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