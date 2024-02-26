Заря – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Ранее эти соперники были принципиальными – частенько боролись за места в зоне еврокубков. Сейчас реалии немного другие, но матч все равно обещает быть интересным.

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Игра 18-го тура УПЛ состоится в понедельник, 26-го февраля, в 13:00. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

VBET Лига. 18-й тур

26 февраля, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье", 13:00.

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Видеотрансляция: Униан

Youtube-трансляция: FootballHub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол