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Заря – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Ранее эти соперники были принципиальными – частенько боролись за места в зоне еврокубков. Сейчас реалии немного другие, но матч все равно обещает быть интересным.
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Игра 18-го тура УПЛ состоится в понедельник, 26-го февраля, в 13:00. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.
"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава)
VBET Лига. 18-й тур
26 февраля, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье", 13:00.
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Видеотрансляция: Униан
Youtube-трансляция: FootballHub
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
Трансляція матчу Зоря - ВорсклаСмотреть трансляцию
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Источник:1+1 media
Опубликовал: Игорь Семйон
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