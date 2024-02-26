Хавбек Руха: Мы знали сильные и слабые стороны Полесья и пытались воспользоваться этим

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский подвел итоги матча 18-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1), в котором он отметился забитым мячом.

"Я чувствую доверие от тренерского штаба и готов полностью выкладываться на поле, чтобы доказать, что заслуживаю играть в старте и быть ключевым в команде. Штатный пенальтист в команде - Юрий Климчук. Но сегодня я почувствовал уверенность, что могу забить, поэтому подошел к Юре и сказал ему об этом. Благодарен, что он доверился мне. Вообще не было страха, а была только уверенность, ведь часто пробивал пенальти, играя за "Рух" U-19. Денис Бойко пытался меня сбить с толку: отбрасывал мяч, смотрел мне в глаза, но это на меня не подействовало. Увидел, куда он бросился и пробил в противоположную сторону ворот.

"Руху" многое не удалось, но нам противостоял серьезный соперник. "Полесье" ставит перед собой задачу выиграть Кубок Украины и побороться за чемпионство. В игре против житомирян прежде всего не удалось наладить высокий прессинг, а также было много необязательных потерь в центре поля. Возможно, "Полесье" выглядело лучше, но и Виталий Пономарев, и руководство "Руха" поблагодарили нас за игру. Конечно, мы настраивались на победу, но исходя из того, как складывалась игра, то ничья - неплохой результат.

Во втором тайме тренерский штаб хотел освежить и обострить игру и поменяли почти весь центр поля. Мы знали сильные и слабые стороны "Полесья" и пытались воспользоваться этим. Было заметно, что соперник не отходил от своей манеры игры. Только мы подстроились под них, как житомиряне начали играть длинными передачами. Надо было выигрывать подбор мяча, а мы с этим не справились.

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Хотя на трибунах и было немного зрителей, ведь сейчас есть ограничения, но это очень важно для нас. Я - молодой футболист и еще не играл при такой поддержке! Благодарен, что люди пришли и болели за нас, потому что это очень мотивирует - фанаты гнали нас вперед", - сказал Пидгурский.