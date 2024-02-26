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Оболонь - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Оболонь - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

"Черноморец" вел себя очень активно во время зимнего перерыва. Клуб был одним из главных ньюсмейкеров. Но отразится ли это на поле? Скромная "Оболонь" всегда умела разрушать планы.

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Игра 18-го тура УПЛ состоится в понедельник, 26-го февраля, в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно после регистрации.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Оболонь" 15:30 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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