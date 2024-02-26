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Оболонь - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Черноморец" вел себя очень активно во время зимнего перерыва. Клуб был одним из главных ньюсмейкеров. Но отразится ли это на поле? Скромная "Оболонь" всегда умела разрушать планы.
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Игра 18-го тура УПЛ состоится в понедельник, 26-го февраля, в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно после регистрации.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Оболонь" 15:30 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ
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