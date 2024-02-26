Оболонь - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Черноморец" вел себя очень активно во время зимнего перерыва. Клуб был одним из главных ньюсмейкеров. Но отразится ли это на поле? Скромная "Оболонь" всегда умела разрушать планы.

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Игра 18-го тура УПЛ состоится в понедельник, 26-го февраля, в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно после регистрации.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр: Козыряцкий Максим

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