  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кевин, Судаков и Эгиналду - в старте Шахтера на матч против Александрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин, Судаков и Эгиналду - в старте Шахтера на матч против Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Начало игры в - 13:00

Кевин, Судаков и Эгиналду - в старте Шахтера на матч против Александрии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 26 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором "Александрия" примет на своем поле "Шахтер". Уже стали известны стартовые составы обеих команд.

"Александрия": Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко,

Запасные: Долгий, Кулаковский, Билошевский, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де, Ермаков.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Матвиенко, Педринью, Конопля, Кевин,

Запасные: Рудько, Траоре, Степаненко, Швед, Гочелейшвили, Сикан, Азаров, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон, Ракицкий.

Матч начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Заря с Ворсклой и Александрия с Шахтером вовремя не начнут. Матчи УПЛ отсрочены из-за тревоги
yellow-arrow
Крушинский: Жаль, что Полесье потеряло такие драгоценные очки
yellow-arrow
Забыть разочарование еврокубков. Александрия - Шахтер. Текстовая трансляция матча УПЛ
Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости