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Кевин, Судаков и Эгиналду - в старте Шахтера на матч против Александрии
Начало игры в - 13:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 26 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором "Александрия" примет на своем поле "Шахтер". Уже стали известны стартовые составы обеих команд.
"Александрия": Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк Калюжный, Кампос, Копына, Михайленко,
Запасные: Долгий, Кулаковский, Билошевский, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де, Ермаков.
"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Матвиенко, Педринью, Конопля, Кевин,
Запасные: Рудько, Траоре, Степаненко, Швед, Гочелейшвили, Сикан, Азаров, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон, Ракицкий.
Матч начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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