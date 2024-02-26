Максимальный КПД. Заря - Ворскла 1:0

Первый весенний тур после долгого зимнего перерыва - это всегда интересно.

Интересно, как выглядит "Ворскла", которая отпустила Виктора Скрипника в "Металлист 1925" и доверилась Сергею Долганскому, под руководством которого полтавчане провели визуально очень неплохие сборы

Интересно, как себя чувствует кризисная "Заря", которая зимой обошлась без серьезного усиления, но все с теми же постоянно сопровождающими клуб скандалами.

Матч проходил в Житомире и начался на час позже из-за воздушной тревоги.

У Полтавы игру из-за дисквалификаций пропускали Скляр и Степанюк, c травмами Чеснаков и Якубу, поэтому стартовый состав получился достаточно экспериментальным. Бацула и Пердута – два центрбека, в центре треугольник Сиссоко, Толи и Фелипе, вингерами Мякушко и Кане и Ковталюком на острие.

У "Зари" из новичков вышел в старте хорватский опорник Башич и бразильский защитник Жуниор, который вернулся в луганский клуб после некоторого перерыва. Тройку атакеров составили Антюх, Кмрюханцев и Герреро.

В целом, на игру визуально смотреть было приятно – зеленый газон, яркое солнышко, футбол… Еще бы были болельщики на трибунах и не было б в мире москалей - была бы полная идиллия.

Соперники же на поле играли не то чтобы плохо, скорее аккуратно. Команды приноравливались друг к другу, пробовали атаковать, но аккуратно, с оглядкой на тылы. Довольно равная игра в первом тайме с некоторым игровым преимуществом "Ворсклы", которое, впрочем, до ударов полтавчане почти не доводили.

Так, наверное, и доиграли бы до перерыва с нулями на табло, однако первый угловой "Зари" на 37-й минуте стал голевым – у Герреро после навеса удар откровенно не получился, однако мяч прилетел к Башичу, который с метра головой и переправил в сетку. Офсайда нет, 1:0, первый гол хорвата в его первом матче в УПЛ.

До перерыва "Ворскла" ответила ударом Фелипе в перекладину. Счет при этом не изменился, и команды пошли отдыхать с минимальным преимуществом луганчан.

А вот второй тайм смотрелся уже не так интересно. Виной тому обе команды, так как "Заря" стала играть по счету, у "Ворскла" же не могла связать пару нормальных пасов в атаке.

Лаганчане могли закрывать игру на 58-й минуте, после того, как Герреро получил пас, убрал защитника и дал в штангу. Не забил. Стоит отметить, что после этого эпизода панамец обиделся на весь мир и откровенно бросил играть, не доигрывая в нескольких эпизодах.

Ну а закрыли игру, сами полтавчане – Крупский в середине второго тайма наступил на ногу Антюху, Шандор сначала фол даже не свистнул, однако по указке пошел посмотрел ВАР и выдал защитнику "Ворсклы" прямую красную.

На этом все – "Заря" спокойно в большинстве докатала мяч до минимальной победы, "Врорскла" же за всю игру ничего особо интересного у ворот соперника не придумала, хоть и имела неоторое преимущество в первом тайме.

1:0, "Заря" добывает свою третью победу в чемпионате, выжав максимум из немногих созданных моментов, забив после стандарта.

У "Ворсклы" же в отчетном матче, пусть и со скидкой на массу кадровых проблем, серьезного рисунка игры мы не увидели.

18-й тур УПЛ, сезон 2023/24

26 февраля, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Судья: Александр Шандор (Львов)

"Заря" (Луганск) – "Ворскла" (Полтава) 1:0

Голы: Башич (37)

Удаление: Крупский (69, грубая игра)

Предупреждения: Антюх, Чурко - Мякушко, Сиссоко, Ковталюк, Крупский, Фелипе

"Заря": Сапутин, Бутко, Джордан (Волошин, 89), Батагов, Жуниор, Башич, Чурко (Мичин, 49, Боль, 89), Антюх (Бугай, 70), Яцик, Герреро (Мишнев, 89), Кирюханцев

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Корниенко, Сиссоко (Галас, 83), Толи (Челядин, 62), Фелипе, Кане (Нестеренко, 62), Мякушко (Хрипчук, 83), Ковталюк (Павлюк, 72)