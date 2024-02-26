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УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно

Премьер-лига

"Шахтер" впервые с 23 октября 2021 года не забивает на выезде в чемпионате

УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Александрии на стадионе "Ника" местный одноименный клуб принимал донецкий "Шахтер". Хозяева в 2024 году официальных матчей еще не играли, а вот "горняки" дважды встречались с "Марселем" в Лиге Европы.

Руслан Ротань с первых минут выпустил 27-летнего португальского защитника Кампоса, дебютирующего в украинском футболе. Что касается "горняков", то Марино Пушич по сравнению с противостоянием против "Марселя" доверил место в старте Бондарю, Педриньо и Кевину. К сожалению, из-за воздушной тревоги начало встречи отложили почти на два часа.

Команды начали встречу в довольно медленном темпе, никто не хотел рисковать. Первый опасный момент создали хозяева поля. Мяч после удара головой в исполнении Кулакова пролетел мимо ворот. "Горняки" прогнозируемо играли первым номером, а подопечные Ротаня в большинстве эпизодах почти всем составом располагались за линией мяча. Коллектив из Александрии в нынешнем сезоне больше одного гола за встречу в родных стенах не забивал.

УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно - изображение 1

В середине первой половины встречи после ошибки Судакова пробивал в дальний угол Кулаков, но в створ ворот нападающий "Александрии" не попал. Как ни странно, но именно хозяева были ближе к тому, чтобы открыть счет. Подопечные Пушича имели существенные проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Еще до перерыва из-за травмы покинул поле Зубков. Вместо него в игру вошел Швед. В итоге, на гол соперники в первом тайме не наиграли. От футболистов "Шахтера" ожидали большего, но работы у Шевченко так и не было. Следует отметить качественную игру хозяев поля в защите.

Сразу после перерыва характер игры не изменился. Хозяева поля не прижимались к своим воротам и играли очень грамотно. Подопечные Пушича были не похожи сами на себя. Слишком предсказуемо гости играли в атаке, не хватало скорости. Возможно, сказалась недооценка соперника, но с таким подходом сложно будет рассчитывать на чемпионство.

По состоянию на 60 минуту подопечные Ротаня пробили шесть раз по воротам, а "горняки" - всего трижды. Футболисты "Шахтера" всего однажды в створ ворот пробили за час игры. Очень красноречивая статистика... Безусловно, это был один из лучших матчей в сезоне для "Александрии", но нельзя не отметить провальную игру "Шахтера".

Футболистам оставалось сыграть менее 20 минут, но снова раздалась воздушная тревога и все пошли в укрытие. После возобновления игры "горняки" продолжали контролировать мяч, но без опасных моментов. Не хватало нестандартных действий, скорости и эмоций. Проблем у защитников "Александрии" не было. На 88-й минуте удача могла улыбнуться гостям, но Швед головой пробил в штангу.

В итоге, матч завершился закономерной нулевой ничьей. "Шахтер" впервые с 23 октября 2021 не забивает в гостях.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

26.02.2024. "Ника", Александрия

"Александрия" - "Шахтер" 0:0

"Александрия": Шевченко — Копына, Логинов, Кампос, Мартынюк (Скорко, 78) — Калюжный, Михайленко — Шулянский (Джевани, 67), Ковалец(к) (Беляев, 67), Калитвинцев — Кулаков (Де, 72).

"Шахтер": Ризнык — Педриньо, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля — Бондаренко — Кевин (Траоре, 56), Судаков, Крыськив (Степаненко, 56), Зубков (Швед, 35) — Эгиналдо (Сикан, 46)

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Комментарии
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hoy (Київ)
26.02.2024 в 17:34
Обосраные опять обосрались
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Комментарии 13
hoy (Київ)
26.02.2024 в 17:34
Обосраные опять обосрались
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0
0
Море23 (Одесса)
26.02.2024 в 17:32
Самый лучшей тренер и самая сильная команда ? Что купить срна . гнать тренера , срну . не один игрок не заиграл из купленных . такое чувство что у команды вообще нет тренера сброд и шатания , сумбур дворовый футбол. Не а каком чемпионстве речи не идет в тройку бы попасть
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Море23 (Одесса)
26.02.2024 в 17:33
Купит -курит
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
26.02.2024 в 17:28
Ну шо, як там справи у чємпійонов? А як тут дАнєцкіє рєб"ята на Дніпро батон крошили, а самі по тим самим граблям.
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hoy (Київ)
26.02.2024 в 17:31
Є дві пітушари Tiran і Ale[x68 сосут
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aleks68
26.02.2024 в 17:32
петушара это ты hoy,а точнее х..й.чмо дырявое
 
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aleks68
26.02.2024 в 17:27
достали .....зажравшиеся.от вашей игры уже тошнит.чем вы .....занимались на сборах в Турции?кто виноват?опять главный тренер или стадо ни на что не способных баранов на поле(игроков). ...... вам цена.способны только языками трепать.тормоз бондаренко,..... крыськив и т.д. по списку.и пушич похоже не тренер?руководству клуба лице палкина и срны лучше помолчать.кто купит вашего .....судакова в нынешнем состоянии?
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hoy (Київ)
26.02.2024 в 17:32
Соси в чемпионате,то что я тебе обещал после Олимпика
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aleks68
26.02.2024 в 17:35
сосать будут дырявые ......после бешикташа в прошлом году
 
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2024 в 17:26
Чому йому має бути соромно? Гра рівних команд. з деякою перевагою олександрійців. Соромно має бути лише за фальшиву велич - "велич", якої нема і близько. В сьогоднішній грі "величні" відксочили, в цьому їм дуже поталанило, і як не парадоксально, їм допомогло те, що були перерви з-за повітряних тривог. В результаті не заслужене очко таки надбали.
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scorpius (Ck)
26.02.2024 в 17:29
Велич - то ваша динамівька фішка, не треба на Шахтар стрілки перекидати, великий клюб...
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aleks68
26.02.2024 в 17:29
слюни подбери,а то захлебнешься от счастья.твоё ....динамо не лучше.лижи им и не тявкай
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scorpius (Ck)
26.02.2024 в 17:24
Почему-то я такому исходу совсем не удивлен и даже где-то ожидал. Вот бы этих катателей мяча еще и Кривбас прибил, то тогда может и спустятся с небес на землю, чемпиёны хреновы...
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