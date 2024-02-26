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Заря и Ворскла огласили составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Поединок начнется в 13:00

Заря и Ворскла огласили составы на матч УПЛ

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Сегодня, 26 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором "Заря" сыграет с "Ворсклой". Наставник обеих команд определились со стартовыми составами на эту игру.

"Заря": Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Яцык, Антюх, Герреро, Кирюханцев,

Запасные: Жилкин, Набит, Мишнев, Хахлев, В. Волошин, Мичин, Боль, Бугай, Горбач, Слесар, Бенедюк.

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Корниенко, Сиссоко, Толи, Фелипе, Кане, Мякушко, Ковталюк,

Запасные: Домолега, Островский, Челядин, Павлюк, Хрипчук, Галас, Вокрри, Нестеренко, Рамирес.

Матч начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.02.2024 в 12:44
Заря победит или ничья
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.02.2024 в 12:44
Заря победит или ничья
Ответить
0
0

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