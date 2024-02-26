Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря и Ворскла огласили составы на матч УПЛ
Поединок начнется в 13:00
Фото: ФК Зоря Луганськ
Сегодня, 26 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором "Заря" сыграет с "Ворсклой". Наставник обеих команд определились со стартовыми составами на эту игру.
"Заря": Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Жуниор, Башич, Чурко, Яцык, Антюх, Герреро, Кирюханцев,
Запасные: Жилкин, Набит, Мишнев, Хахлев, В. Волошин, Мичин, Боль, Бугай, Горбач, Слесар, Бенедюк.
"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Корниенко, Сиссоко, Толи, Фелипе, Кане, Мякушко, Ковталюк,
Запасные: Домолега, Островский, Челядин, Павлюк, Хрипчук, Галас, Вокрри, Нестеренко, Рамирес.
Матч начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Модрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
- Береза - о переходе украинского кипера в Спартак: Он стал в один ряд с Тимощуком и Кивой
- Динамо не оставляет шансов для Металлиста 1925, Колос - для Вереса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Комментарии 1