  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Крушинский: Жаль, что Полесье потеряло такие драгоценные очки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крушинский: Жаль, что Полесье потеряло такие драгоценные очки

Премьер-лига

"Рух" и "Полесье" расписали результативную ничью

Крушинский: Жаль, что Полесье потеряло такие драгоценные очки

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в 18-м туре чемпионата УПЛ.

Читайте такжеУПЛ. Рух - Полесье 1:1. На победу командам сил не хватило

"Хозяева ничем не удивили. Их "конек" – игра один в один, интенсивность, высокий прессинг. Мы были готовы к этому, удачно действовали при подстраховке, умело выходили из-под прессинга, считаю, что и в скорости принятия решений на футбольном поле не уступали.

Как по мне, полищуки были ближе к победе, ведь чаще угрожали воротам хозяев. К сожалению, точность в завершающей стадии подвела. Хотя следует отдать должное и львовянам, которые были заточены в каждом игровом эпизоде бороться до конца.

Обидно, что из-за травмы вынужден был покинуть поле наш легионер Бени Макуана. Конечно, жаль, что потеряли такие драгоценные очки, но, как сказал нам после матча главный тренер Юрий Калитвинцев, поработаем над ошибками и будем двигаться дальше", - сказал Крушинский.

По теме
yellow-arrow
Заря с Ворсклой и Александрия с Шахтером вовремя не начнут. Матчи УПЛ отсрочены из-за тревоги
yellow-arrow
Забыть разочарование еврокубков. Александрия - Шахтер. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Заря и Ворскла огласили составы на матч УПЛ
Рух (Львов) Полесье (Житомир) Борис Крушинский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости