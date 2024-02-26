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Крушинский: Жаль, что Полесье потеряло такие драгоценные очки
"Рух" и "Полесье" расписали результативную ничью
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в 18-м туре чемпионата УПЛ.
"Хозяева ничем не удивили. Их "конек" – игра один в один, интенсивность, высокий прессинг. Мы были готовы к этому, удачно действовали при подстраховке, умело выходили из-под прессинга, считаю, что и в скорости принятия решений на футбольном поле не уступали.
Как по мне, полищуки были ближе к победе, ведь чаще угрожали воротам хозяев. К сожалению, точность в завершающей стадии подвела. Хотя следует отдать должное и львовянам, которые были заточены в каждом игровом эпизоде бороться до конца.
Обидно, что из-за травмы вынужден был покинуть поле наш легионер Бени Макуана. Конечно, жаль, что потеряли такие драгоценные очки, но, как сказал нам после матча главный тренер Юрий Калитвинцев, поработаем над ошибками и будем двигаться дальше", - сказал Крушинский.
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