Заря с Ворсклой и Александрия с Шахтером вовремя не начнут. Матчи УПЛ отсрочены из-за тревоги

На понедельник, 26-го февраля, запланированы три матча чемпионата Украины. Два из них должны были стартовать в тринадцать часов.

Речь о матче "Заря" - "Ворскла", который состоится в Житомире, и "Александрия" - "Шахтер", который сыграют в Александрии. Оба поединка отложены во времени – на территории Украины звучит воздушная тревога.

Отметим, что на сегодня также запланирован матч "Оболонь" - "Черноморец". Игра запланирована на 15:30. Место проведения – Киев.