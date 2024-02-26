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Заря с Ворсклой и Александрия с Шахтером вовремя не начнут. Матчи УПЛ отсрочены из-за тревоги
Время начала пока что не определено
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
На понедельник, 26-го февраля, запланированы три матча чемпионата Украины. Два из них должны были стартовать в тринадцать часов.
Речь о матче "Заря" - "Ворскла", который состоится в Житомире, и "Александрия" - "Шахтер", который сыграют в Александрии. Оба поединка отложены во времени – на территории Украины звучит воздушная тревога.
Отметим, что на сегодня также запланирован матч "Оболонь" - "Черноморец". Игра запланирована на 15:30. Место проведения – Киев.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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